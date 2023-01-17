طرح استمارة بطاقة «رغيف العيش الحر» في مكاتب البريد بالمحافظات

كشفت هيئة البريد المصرية، عن الصيغة النموذجية الرسمية للحصول على كارت مدفوع مقدما من مكاتب البريد، حيث يذهب المواطن لملء الاستمارة في مكتب البريد، ويتم توجيهها إلى المخبز لتوفير الخبز له بسعر أقل من السوق.

حيث سيتم إتاحة كارت مدفوع مسبقًا من مكاتب البريد المصري للمواطن خارج منظومة التموين، لشراء الرغيف المدعم من المخابز بالسعر الحر، وحصلت «الوطن» على الصيغة النموذجية التي يتقدم بها المواطن للحصول على الكارت الذكي.

وزارة التموين

يذكر أنّ وزارة التموين أعلنت خلال 24 ساعة الماضية، من خلال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أنّه سيتم إتاحة كارت مدفوع من البريد المصري للمواطن خارج منظومة التموين لشراء الرغيف المدعم من المخابز بالسعر الحر.

وأكد مصيلحي في تصريحاته صحفية عنه، أنّه سيتم تقديم المنتجات والسلع بأسعار مخفضة للأهالي في جميع المدن والقرى بالمحافظات، من خلال معارض أهلا رمضان والمنافذ التي تم افتتاحها من قبل وزارة التموين، موضحا أنّه سيتم عرض أكياس الأرز من 14 إلى 17 جنيها، وأكياس السكر بين 14 إلى 16 للكيلو، والزيت من 34 حتى 35 جنيها للزجاجة.

الكارت الذكي للمخابز

وأوضح وزير التموين، أنّ رغيف العيش البلدي المدعم بـ5 قروش يصل قطره إلى 21 سم، ووزنه 90 جم، لافتا إلى أنّ الحكومة تسعى للحفاظ على الربع مليار رغيف التي تنتجها الدولة يوميا بجودة عالية من خلال مخابز العيش البلدي.