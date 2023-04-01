مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، حادث ميكروباص في نطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث لقي السائق مصرعه وأصيب 10 آخرون، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج

واستقبل مستشفى الباجور 10 مصابين في الحادث، وتم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى لعلاج المصابين، وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، كما تم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، كما انتقلت قوة أمنية لمعرفة أسباب الحادث وسؤال المصابين القادرين علي الإدلاء بأقوالهم.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع وإصابة 11 شخصا في حادث مكيروباص على الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الباجور لتلقى العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع اثنين وإصابة ثلاثة في حادث مركز تلا

على صعيد آخر، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث تصادم مروع بين عربة «كارو» وعدد من الدرجات النارية علي طريق مدينة تلا الرابط بين محافظتي المنوفية والغربية، وتم نقل المصابين إلي مستشفي تلا المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تواصل جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها.

.