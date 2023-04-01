رئيس «مياه أسيوط» يتابع محطة المعالجة الثلاثية بمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة المعالجة الثلاثية بمشروع الصرف الصحي بأبنوب والفتح، وذلك بطاقة إنتاجية 82 ألف متر مكعب في اليوم، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزي أبنوب والفتح بتكلفة 1.3 مليار لمحطات الروافع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار، جاء ذلك برفقة مهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومنفذي المشروع ورؤساء قطاعات الشركة.

المشروع يخدم مركزين

وقال المهندس علي الشرقاوي، رئيس الشركة، إن ذلك تناول تلاشي الملاحظات من الهيئة القومية بشكل نهائي، حيث أن المشروع يعمل لخدمة مركزي أبنوب والفتح سعيا للتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محطة المعالجة الثلاثية

وأشاد رئيس الشركة خلال الجولة بمراحل تشغيل محطة المعالجة الثلاثية والتي تعمل على المعالجة البيولوجية وتضم أحواض التهوية والترسيب والمعالجة الابتدائية ومرحلة المعالجة البيولوجية والتعقيم ومعالجة الحمأة ولوحة توزيع الكهرباء بالمحطة، بالإضافة إلى مكونات المحطة التي تعمد إلى خدمة المواطنين من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى بعض قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.