مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. هل ينضم فتحي عبد الوهاب للتنظيم الإرهابي؟

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، حيث تتضمن الحلقة الجديدة مجموعة من الأحداث المشوقة بعد نهاية الحلقة 9 مساء أمس، وتتابع الحلقة خطة التنظيم الإرهابي في ضم الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) إلى صفوفهم، خاصة بعد نجاحه في علاج أبو أسامة (وليد فواز)، إضافة إلى تهريب شحنة أسلحة لصالحهم.

ويذاع مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساء، وفي العاشرة مساء على قناة ON دراما، وتتاح الحلقة فور عرضها تلفزيونيا على منصة «ووتش إت» الإلكترونية.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

وتكشف أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، موقف الدكتور وليد من طلب أبو أسامة منه الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وهل سيتراجع خاصة مع تخوفه منهم حسب ما كشف لصديقه كمال (أحمد كشك) سابقا عندما عرض عليه الأمر نفسه.

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 بجانب آسر ياسين وعمرو يوسف مجموعة من نجوم الدراما، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، خالد الصاوي، وفاء عامر، نهال عنبر، لبلبة، ميرنا نور الدين وإسلام جمال.