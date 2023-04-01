«الإنقاذ النهري» تواصل البحث عن جثمان غريق بالشرقية لليوم الرابع على التوالي

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالشرقية جهودها للبحث عن شاب غرق داخل مياه مصرف بمركز منيا القمح، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

إخطار بوقوع حادث تصادم وغرق شاب

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد تلقي المركز بلاغا بوقوع حادث تصادم تروسيكل دراجة نارية ما أسفر عن انقلاب الدراجة النارية في مصرف كفر السمري التابع لقرية سنهوت بمركز منيا القمح، وغرق عمر شريف سليم، 19 عاما.

مواصلة البحث عن الشاب الغريق

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز منيا القمح لاجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، كما انتقلت قوة من قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الشاب الغريق لإنقاذه.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الشاب الغريق وانتشال جثته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

فيما تجمع أهالي الشاب الغريق ناحية المصرف في انتظار خروج الجثمان لدفنه بمقابر الأسرة.