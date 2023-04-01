موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON.. يستعرض بطولات الجيش

يواصل جمهور الدراما الرمضانية البحث عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، حيث تذاع اليوم الحلقة الـ 10 من أحداث المسلسل الذي يتناول في 20 حلقة بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء خلا فترة صعبة، ويحمل توقيع المخرج محمد سلامة ويجمع في بطولته آسر ياسين وعمرو يوسف.

مسلسل الكتيبة 101.. هجوم على القطاع

وحددت شبكة قنوات ON، موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON وفقا لخطتها البرامجية خلال موسم الدراما الرمضانية، حيث تعرض على شاشتها عدد من الأعمال الحصرية من بينها الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» بطولة أحمد مكي، و«ضرب نار» بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

وينطلق موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON الساعة الـ 9 مساء، وتعاد الحلقة على نفس القناة في الـ3:00 فجرا، بالإضافة إلى إعادة ثانية في الـ 10:00 صباحا، بينما تذاع على قناة ON في تمام الـ10:00 مساء، وتعاد في الـ 4:15 فجر اليوم التالي أما الإعادة الثانية تكون في الـ8:00 صباحا.