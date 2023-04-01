«استولى على ربع مليون جنيه».. سجن أمين مخزن أدوية 3 سنوات وعزله من عمله

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، أمين مخزن أدوية لإدانته بالاستيلاء على نحو ربع مليون جنيه من محل عمله في شبرا، بالسجن لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد، وعبدالجواد محمد عبد الجواد، وأمانة السر رفاعي فهمي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 614 لسنة 2022 جنايات روض الفرج، قيام المتهم في الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/3/17، بالاستيلاء على 253 ألفًا و637 جنيها، من محل عمله بصفته أمين مخزن بصيدلية شبرا التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة شبرا، يفيد بقيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من محل عمله مستغلا في ذلك وظيفته.

وبتقنين الإجراءات جرى القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة واختلاس المبلغ المشار إليه.