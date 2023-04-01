تمهيد شوارع منطقة «الشادر» في أسيوط لبدء أعمال الرصف

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة الانتهاء من مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بمراكز وأحياء المحافظة في المواعيد المحددة لها، موضحاً البدء في أعمال تمهيد شوارع منطقة الشادر بحي غرب أسيوط، تمهيدا لرصفها، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية لرفع كفاءة الطرق، والتي تسهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

رصف شوارع حي غرب

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال رصف شوارع وميادين حي غرب، يتم تنفيذها عن طريق مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة، حيث يجرى تمهيد شوارع منطقة الشادر وتفرعاتها، وتنسيق وتركيب البلدورات وكشط الشوارع وتسويتها، وفقا للمواصفات القياسية، استعدادا لأعمال الرصف خلال الأيام المقبلة.

المرور الميداني

ووجه محافظ أسيوط، رئيس حي غرب، بضرورة متابعة سير الأعمال بمشروعات رصف الطرق الجاري تنفيذها، ومراعاة جودة الأعمال فى التنفيذ، وفقا للمواصفات القياسية في أعمال الرصف، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة وتأهيل الطرق بشتى أنحاء المحافظة.