تركيب بلاط «إنترلوك» وصيانة كشافات إنارة وزراعة أشجار في حي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير والتجميل بمراكز وأحياء المحافظة، وفقاً للإمكانات المتاحة، مع مراعاة جودة التنفيذ.

التطوير والتجميل

ونفذت رئاسة الوحدة المحلية لحي شرق عددا من أعمال التطوير والتجميل في القطاعات المختلفة بنطاق الحي، حيث تم مراجعة كشافات الإنارة بعدد من الشوارع بمنطقة الوليدية، من بينها شارع المعهد الديني بالوليدية، وأمام الجمعية الخيرية، إضافة إلى مراجعة الإنارة على منزل كوبري الأزهر، لتحسين الإضاءة والرؤية الليلية بالشوارع والميادين.

إزالة الإشغالات

كما تم إزالة الإشغالات ورفع المرافق وإزالة التعديات والحواجز الحديدية والحجارة بشارع الهلالي، واستكمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع المأمون وشارع تقسيم غزة وفلسطين المتفرع من شارع رياض بحي شرق، إضافة إلى زراعة أشجار كازورينا بشارع أحمد حسن الباقوري بجوار الممشى السياحي؛ بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وسيد عباس نائب رئيس الحي، وجوزيف ألفي مدير قسم الكهرباء، ورشاد محمود مدير إدارة الإشغالات، وشيماء مسلمي مدير القسم الزراعي بالحي، ومسؤولي التراخيص والإشغالات والمرافق.