موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

بعد عرض عدة حلقات من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، تتوالى أحداث المسلسل المشوقة، ويسعى الجماهير لمعرفة مواعيد إعادة عرض المسلسل في شهر رمضان الكريم خاصة بعد عرض الحلقة 9 لمتابعة عرض الحلقة التي تم عرضها منه.

مواعيد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة

جاءت مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

القناة الناقلة لـمسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة عبر شبكة تليفزيون الحياة من خلال التردد الخاص بها، حيث تعتبر الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

تدور الأحداث حول «صفية عارف» التي تجسّد دورها الفنانة روبي، والتي تفوز بمنصب العمدة في إحدى القرى «تل شبورة»، وتواجه انقسام القرية بين مؤيد ومعارض ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع للقرية.