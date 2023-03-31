مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9.. صلاح عبدالله ينجو من الموت

تتوالى أحداث الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة بالإثارة والتشويق بتكوين مشاهد متميزة وجديدة داخل قرية تل شبورة التي تتولى عموديتها روبي.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة

تبدأ الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة بجلوس صلاح عبد الله، الشيخ «نهرو» داخل مكتبه، ودخول أحد الأشخاص عليه، ليعتدي عليه بكتاب على رأسه من الخلف، ليسقط مغشيًا على سطح المكتب ودخول الخادمه ورؤيتها له حتي وصول روبي وضباط الشرطة وسؤالهم للخادمة واستيقاظ الشيخ نهرو من غيبوبته وطلبه للطعام في مشهد كوميدى.

الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة.. الشيخ نهرو يشك في أحمد بدير

تستمر أحداث المسلسل بدخول احمد بدير وظنه موت نهرو ولكنه يفاجأ بوجوده حيا وبتناول الطعام وتحادثهم سويا وأخبار نهرو له بسرقة حُجة الأرض ولكنه يملك الأصل منها والسارقين لم يفلحوا متابعا أن من السارق سرقها بأمر من شخص آخر بقوة أحمد بدير.

موعد مسلسل حضرة العمدة

ويأتي موعد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة يوميًا طوال شهر رمضان.