رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9.. صلاح عبدالله ينجو من الموت

كتب:

مريم جاد
10:12 م | الجمعة 31 مارس 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

تتوالى أحداث الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة بالإثارة والتشويق بتكوين مشاهد متميزة وجديدة داخل قرية تل شبورة التي تتولى عموديتها روبي.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة

تبدأ الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة بجلوس صلاح عبد الله، الشيخ «نهرو» داخل مكتبه، ودخول أحد الأشخاص عليه، ليعتدي عليه بكتاب على رأسه من الخلف، ليسقط مغشيًا على سطح المكتب ودخول الخادمه ورؤيتها له حتي وصول روبي وضباط الشرطة وسؤالهم للخادمة واستيقاظ الشيخ نهرو من غيبوبته وطلبه للطعام في مشهد كوميدى.

الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة.. الشيخ نهرو يشك في أحمد بدير

تستمر أحداث المسلسل بدخول احمد بدير وظنه موت نهرو ولكنه يفاجأ بوجوده حيا وبتناول الطعام وتحادثهم سويا وأخبار نهرو له بسرقة حُجة الأرض ولكنه يملك الأصل منها والسارقين لم يفلحوا متابعا أن من السارق سرقها بأمر من شخص آخر بقوة أحمد بدير.

موعد مسلسل حضرة العمدة

ويأتي موعد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة يوميًا طوال شهر رمضان.

 

 

اقرأ المزيد:

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9.. طارق لطفي يشعر بالحيرة ويبحث عن السعادة

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9.. هجمة خسيسة من الإرهابيين على القطاع

ملخص الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو.. أمير كرارة ينتقم لقتل صديقه

ملخص الحلقة التاسعة مسلسل الصفارة.. أحمد أمين يقع في أزمة منتصف العمر

ممثلون مصريون تألقوا بملامحهم الأجنبية.. أبرزهم أيمن الشيوي في مسلسل سره الباتع

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9.. هدى تبلغ عن منزل فؤاد
بقلم مريم جاد