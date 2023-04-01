مسلسل حضرة العمدة.. هل ستكتشف روبي هوية الهاكر؟

تتوالى أحداث مسلسل حضرة العمدة ويستمر التشويق والإثارة بعد عرض 9 حلقات، إذ انتهت الحلقة السابقة بزيارة روبي للشيخ نهرو بعد إصابته، للاطمئنان عليه، ومعها أحمد رزق، وعلمت بشكوك الشيخ نهرو في تدبير أحمد بدير للحادث، وتستمر المشاهد بقوة حتى تصل لمقابلة روبي مع الخادمة واحتياجها لها لإنقاذها لأن هاتفها جرى تهكيره.

مسلسل حضرة العمدة.. روبي تكتشف هوية الهاكر

في مشهد آخر تناقش روبي قضية شائكة وهي تهكير الهواتف واستغلال الفتيات وتهديدهن، وتذهب روبي لحسام داغر ولقبه ستيف جوبز القرية لمعرفته بكل ما يخص السوشيال ميديا والتهكير وتطلب منه معرفة من قام بتهكير الهاتف دون النظر على المحتوى، فهل ستكتشف روبي هوية الهاكر؟ ذلك ما سيعرفة المشاهد في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا الساعة الثامنة والربع مساءً، على قناة الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.