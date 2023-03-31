ملخص الحلقة 9 مسلسل حضرة العمدة.. ظهور ستيف جوبز «تل شبورة»

شهد ملخص الحلقة 9 مسلسل حضرة العمدة، ظهور خاص لحسام داغر بشخصية ستيف جوبز تل شبورة حيث اجتماع روبي به وحديثها معه وأخبرته بأنه بارع بكل أمور السوشيال ميديا ومحاولتها معرفة الشخص الذي هكر حساب الخادمة ومعرفة كيفية تهكيره الحساب والهاتف.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة.. أحمد رزق يتغزل في روبي

وتنتقل الأحداث بالحلقة لمشهد مغازلة أحمد رزق لروبي خلال سيرهما بالسيارة تجاه بيت الشيخ نهرو للاطمئنان عليه.

وشهدت الحلقة 9 أيضا مشهد اجتماع أحمد رزق بأخوته ومناقشتهم لخوفهن من طلب روبي لورثها مثلما طلبت دفاتر الإيرادات، وفي جهه أخرى تتنصت بسمة على محادثتهم.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وبسمة، ودينا، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمد محمود عبد العزيز ومحمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب

مواعيد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة

ويأتي موعد إعادة عرض الحلقة 9 مسلسل حضرة العمدة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.