إدوارد لـ «القاهرة الإخبارية»: مسلسل حضرة العمدة يناقش قضايا وحقوق المرأة

أعرب الفنان إدوارد عن سعادته بالمشاركة في مسلسل حضرة العمدة، بطولة الفنانة روبي، ويعرض على شبكة قنوات الحياة ومنصة watch it، موضحًا أن مسلسل حضرة العمدة يتناول حقوق المرأة في المجتمع ودورها، والأشياء التي ما زالت تحدث في القرى، ويجب القضاء عليها.

الهدف الأساسي من المسلسل

وقال «إدوارد» خلال لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، من داخل كواليس مسلسل حضرة العمدة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن «هدفنا في المسلسل أن ينتهي الختان وزواج القاصرات ونبعد عن الفتنة، مبسوط إني بشارك في المسلسل، ودور روبي عمدة القرية أن تسعى لحل المشاكل وتوعية الناس بحلول قانونية وسلمية».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.