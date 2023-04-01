‎الأرصاد: تحسن ملحوظ في الطقس بداية من اليوم.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت خلال الـ72 ساعة الماضية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وسجلت عظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية: «شعرنا بانخفاض درجات الحرارة بسبب وجود نشاط للرياح على أغلب المناطق وكانت الكتل الهوائية جافة، فشعرنا بانخفاض درجات الحرارة».

غانم: نشهد تحسنًا في درجات الحرارة مع استقرار في الأحوال الجوية

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين: «اعتبارًا من اليوم سنشهد تحسنًا في درجات الحرارة واستقرار في الأحوال الجوية، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف عن الأمس بحوالي 2 درجة».

وتابعت: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي سنشعر بـ الأجواء الربيعية المائلة للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد».

وأكدت: «أجواء معتدلة تماما على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك في فترة النهار، خاصة مع زيادة سطوع أشعة الشمس ووجود أشعة الشمس، وفي فترات الليل ستظل درجات الحرارة منخفضة وسيكون هناك فارق كبير بين فترتي النهار والليل يتجاوز 10 درجات وستظل الأجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية».