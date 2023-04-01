انطلاق 522 مركبا في بحيرة البرلس عقب استئناف حركة الصيد

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن اليوم السبت، شهد استئناف حركة الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط، بعد توقف دام 3 أيام، نظراً لسوء حالة الطقس خلال الأيام الماضية.

فرحة الصيادين باستئناف حركة الصيد

وأوضح «اشرابي»، أن الصيادين فرحو جدآ بتحسن الأحوال الجوية اليوم وحركة الصيد إلى طبيعتها، لاعتمادهم على الصيد في كسب أرزاقهم، من خلال الصيد عبر مراكبهم العاملة بمياه البحر المتوسط.

انطلاق 522 مركب صيد كبيرة

وأشار إلى انطلاق 522 مركب صيد اليوم السبت على مراحل حتى الساعة، منها مراكب تعمل ليوم واحد، وأخرى ثلاثة أيام، وبعضها تعمل على مدار 15 يوماً في عرض البحر، داعياً جموع الصيادين بالبرلس إلى توخي الحظر حال الإقلاع في مياه البحر المتوسط، من خلال اتباع عوامل السلامة والأمان البحرية المتبعة.

يُذكر أن سواحل البحر الأبيض المتوسط المطلة على مدن محافظة كفر الشيخ، تبلغ 118 كيلو متراً، بما تعد أطول سواحل مطلة على مياه البحر المتوسط.