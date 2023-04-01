«حماية الطفل» بسوهاج توعي طلاب المدارس بالمخاطر وطرق الإبلاغ عنها

أطلقت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج حملة للتوعية والتثقيف لطلاب المدارس العامة والفنية، بالتعاون مع الأوقاف وإدارة الوعظ والتربية والتعليم للتعليم الأساسي للحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، فضلا عن توعيتهم بطرق الإبلاغ عن تلك المخاطر.

حملة خطة التدخل لحماية الطفل

أطلقت الحملة تحت اسم «خطة التدخل» وتشمل عدة ندوات تثقيفية وتوعوية للطلاب تتخطى الـ100 ندوة داخل مدارس المركز، وفقا لتصريح أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بسوهاج لـ«الوطن»، أضاف أن برنامج خطة التدخل تم وضعها بمعرفة وحدة الحماية للحد من المشاكل والظواهر السلبية بالمركز والمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

موضوعات حماية الطفل بسوهاج

وأوضح أن الموضوعات التي يتم تناولها بالندوة من بينها، التوعية بالمخاطر التى يتعرض لها الطفل وكيفية الوقاية من هذه المخاطر والتحدث عن الظواهر الأكثر انتشارا بمركز دار السلام ومنها ظاهرة زواج الأطفال والتنمر والتحرش وهتك العرض والخطف والهجره غير الشرعية والإتجار بالبشر والتسول وعمل الأطفال وركوب الأطفال للدراجات النارية والبخارية والتدخين وتعاطى المواد المخدرة.

طرق الإبلاغ عن شكاوى الطفل بسوهاج

وتحدث الديب عن الأضرار النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية المترتبة على هذه الظواهر، فضلا عن توضيح طرق الإبلاغ عن الشكاوى والتى من أهمها الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.