ارتفاع أسعار البترول العالمية بعد أشهر من الانخفاض

شهدت أسعار البترول العالمية انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي أمس الجمعة، وجاءت هذه الانخفاضات مع تراجعات في أسهم البنوك الأوروبية.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية إنَّ إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعواما مما يقوض توقعات الطلب، وأدى ذلك إلى انخفاض سعر خام برنت العالمي بنسبة 1.2% إلى 74.99 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 69.26 دولار للبرميل.

بالرغم من الارتفاع.. البترول يحقق أكبر انخفاض منذ شهور

وارتفع الخامان هذا الأسبوع بشكل عام بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي، فبشكل أسبوعي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8% هذا الأسبوع فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.8%، وبالرغم من هذه الارتفاعات إلا أن كلا الخامين حققا أكبر انخفاض لهما منذ شهور في الأسبوع الماضي.

وشهدت أسهم البنوك في أوروبا تراجع ملحوظ مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة «يو.بي.إس» بشدة من مخاوف استمرار أسوأ المشكلات في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008.

وفي سياق آخر، ارتفع الدولار بنسبة 0.6% مقابل العملات الأخرى، مما جعل النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأكّدت وزيرة الطاقة الأمريكية أنَّه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار البترول المنخفضة هذا العام لزيادة المخزونات التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ عام 1983، وتلقى أسعار البترول بعض الدعم جراء توقعات تعافي الطلب من الصين، ومن المقرر ارتفاع الطلب على السلع الأولية ويرتفع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميا.