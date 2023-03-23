البنك المركزي: تراجع أسعار البترول إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2022

قال البنك المركزي، إن أسعار البترول تراجعت بنسبة 11.85% خلال هذا الأسبوع، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ شهر أغسطس 2022 وهو أدنى مستوى لها في أكثر من عام.

انخفاض الأسعار على مدار الأسبوع عدا اليوم

وبحسب تقرير البنك المركزي المصري للتعليق على الأسواق، انخفضت الأسعار في كل جلسة من جلسات الأسبوع، باستثناء يوم الخميس، لتستقر عند 72.97 دولارًا للبرميل.

وترجع الخسائر إلى اقتناع السوق بمدى تأثير دورة تشديد السياسة النقدية والتي وصلت إلى ذروتها بالفعل.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الأسعار أيضًا بتصاعد المخاوف بشأن انهيار القطاع المصرفي حيث قادت هذه الأحداث الى تحذير الأسواق من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يكون أسوأ مما كان متوقعًا».