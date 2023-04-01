خريطة ملتقى الفكر الرمضاني بمساجد سوهاج للأئمة والواعظات

أطلقت مدرية الأوقاف بمحافظة سوهاج ملتقى الفكر الرمضاني، خلال النصف الأخير من شهر رمضان بإشراف فضيلة الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة سوهاج ، للتوعية والتثقيف الديني، وتفعيلا لدور المسجد بالإعمار ونشر الثقافة المفيدة التى تهدف لتربية النشء، وفقا لمديرية أوقاف سوهاج.

وتقام ندوات ملتقى الفكر الرمضاني فى عدة مساجد بإشراف الوعاظ والأئمة بمحافظة سوهاج، ويتم خلال الملتقى تناول عدة موضوعات دينية ودنيوية تحت إشراف الأوقاف.

أماكن إقامة ندوات ملتقى الفكر الرمضاني بسوهاج

وحددت أوقاف سوهاج عدة مساجد كبرى لإقامة الملتقى الرمضاني، على مدار الأسبوع بالتبادل بين الواعظات والأئمة والوعاظ حيث خصصت لكل مسجد واعظ أو واعظة لإلقاء الندوة.

خريطة الندوات بسوهاج

تنشر «الوطن» خريطة ندوات ملتقى الفكر الرمضاني، التي تعقد عقب صلاة التراويح على النحو التالي مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بحي غرب بمدينة سوهاج، الشيخ محمد السيد عبد الفتاح، وبمسجد العارف بالله، بمدينة سوهاج يعقد ملتقى الواعظات للواعظة جيهان تمام عطية.

موضوعات ملتقى الفكر الرمضاني

وتتناول ليالي ملتقى الفكر الرمضاني موضوعات عديدة منها إطعام الطعام و فضل تلاوة القرآن الكريم بالإضافة لعدة موضوعات توعوية.