الشيخ مصطفى ثابت لـ قناة الناس: كل إنسان داخله قوى شيطانية عليه التخلص منها

قال الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، إن أى إنسان فى رحلة حياته عليه أن يتخلص من القوى الشيطانية التى بداخله، وهى الحسد والكبر والحقد، لافتا إلى أن هذه الأمور تجعله أشبه بالشيطان.

الصيام يهذب الشهوة الحيوانية

وتابع «ثابت» خلال حلقة برنامج «آيات بينات»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «هناك قوى بوهيمية داخل الإنسان، ومطلوب منه إنه يهذبها، ويستفيد بنفعها ويبعد عن ضررها، فالغضب يكون مُضرا ولكن أحيانا يحمي الإنسان، لما يكون غضب على محارمه أو غضب لله، وكذلك القوى الحيوانية اللى هى مهمة فى الحفاظ على حياة الإنسان، لكن لو كان عبدا لهذه الشهوة فإنها تفسد عليه دينه وآخرته، والصيام يهذب الشهوة الحيوانية»، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ».