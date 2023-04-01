الشيخ مصطفى ثابت يوضح الحكمة من الصيام على قناة الناس

قال الشيخ مصطفى ثابت، إنَّ الحكمة من الصيام لساعات طويلة وفيها يمتنع الشخص عن الطعام والشراب والعلاقة الزوجية لساعات طوال، ظهرت جليًا في القرآن الكريم تحت بند التقوى، إذ قال الله سبحانه وتعالي في كتابه المجيد: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».

ثابت: الله يريد أن يختبر في كل مسلم معني العبودية

وأضاف «ثابت» خلال تقديمه لبرنامجه «آيات بينات لعلكم تتقون»، والمذاع على فضائية «الناس»، أن الحكمة من تشريع العبادات والتكاليف هو أن كل العبادات التي فرضها الله علينا يقاس بها مطلق التعبد والامتثال، إذ أن الله يريد أن يختبر في كل مسلم معنى العبودية والافتقار لله والامتثال والاستسلام من خلال تشريع بعض التكاليف أو بعض العادات سواء المسلم فهم ما يترتب على هذا التشريع من حكمة من عدمه.

واستكمل «لهذه التكاليف والتشريعات أثر في تهذيب نفس الإنسان وتقويم سلوكه وتذكية نفسه، والله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام أكّد أنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي من يقيم الصلاة إقامة حقيقية فيجب أن يكون للصلاة أثر في تقويم سلوكه والنهي عن الفحشاء والمنكر».