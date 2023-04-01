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الداعية أحمد الطلحي يكشف عبر قناة الناس سبب استجابة دعوة الصائم

كتب:

يارا أشرف
03:22 م | السبت 01 أبريل 2023
الداعية أحمد الطلحي

الداعية أحمد الطلحي

قال الداعية أحمد الطلحي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الصائم له دعوة مستجابة لا ترد، مشيرا إلى أن الصوم من العبادات التي يستجاب بسببها الدعاء خاصة عند الإفطار، وعطايا الله تبارك وتعالى لكل خلقه لا تتوقف ولا سيما في هذه الأيام الطيبة الفاضلة.

التجمع على عبادة أو طاعة

ووجه «الطلحي»، خلال برنامجه «يومك فى رمضان»، المذاع على قناة الناس، نصيحة للمواطنين، بجمع كل شخص لأهله وعائلته في رمضان المبارك على عبادة أو طاعة أو دعاء، ذاكرًا قول الله تعالى: «وتعانوا على البر والتقوى»، لافتًا إلى أن كل العبادات من البر المأمورين به ويجب التعاون فيما بيننا.

أهمية الذكر ودراسة القرآن والعلم

وأشار إلى أن جميع سلفنا الصالح صغيرهم وكبيرهم يجتمعون على كل أنواع البر من الذكر ودراسة القرآن والعلم لما في ذلك من آثار نفسية على النشئة، موضحًا أن شهر رمضان فرصة طيبة لذلك لأن عبادة الصوم تثمر الشعور بين المسلمين بالتآخي والإيثار، مؤكدًا أهمية استثمار هذا الشهر بما يعود بالخير على كل فرد فينا.

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