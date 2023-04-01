تأجيل محاكمة المتهمين باستعراض القوة ضد موظف في 15 مايو لـ16 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين لاتهامهم باستعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات في منطقة 15 مايو لجلسة 16 إبريل الجاري لطلب المساعدات الفنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين «ر. ح»، مالك مكتب، و«ع. ع»، مدير وشريك بإحدى الشركات، و«ر. ص»، مالك شركة لتوزيع المواد البترولية، و«ر. ح»، مالك شركة، و«ر. ي»، مالك ومدير شركة عريضة إكسبريس، و«م. ع، مالك معرض، في 29 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة 15 مايو في محافظة القاهرة، باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد موظف عام ومقاومة السلطات.

استعمال القوة ضد المجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين استعملوا القوة ضد المجني عليه «م. ح» بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل، إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.