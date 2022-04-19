الإعدام لمتهم والسجن المؤبد لإثنين في قضية استعراض القوة بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم الأول حضوريا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد للمتهمين الثاني والثالث، وبراءة المتهم الرابع، في قضية استعراض القوة وقتل مواطن بحلوان، صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طمبوشة.

المتهمون استعرضوا القوة أمام المواطنين

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 5591 لسنة 2021 جنايات حلوان، قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد

ووقعت هذه الجريمة بناء على ما هو مبين جناية وجنحة لآخرين، بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه، عمداً مع سبق الإصرار والترصد انتقاماً منه، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.