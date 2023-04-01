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رئيس أوكرانيا يفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات قانونية روسية وإيرانية

كتب:

أ ش أ
04:16 م | السبت 01 أبريل 2023
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، قرارا بفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الروسية والإيرانية.

وذكر مكتب الرئيس الأوكراني في مرسوم وفقًا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، أن القرار سيؤثر فيما يتعلق بالتطبيق والتعديلات على التدابير الاقتصادية التقييدية الشخصية وغيرها من العقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية من روسيا وإيران.

وأوضح أنه تم معاقبة نحو 240 شخصا بما في ذلك فياتشيسلاف بوهوسلاييف الرئيس السابق لشركة موتور سيتش الأوكرانية المختصة في صناعة محركات الطائرات والمروحيات حول العالم نظرا لاتهامه بالخيانة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات تضمنت 33 مواطنا روسيا، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت قائمة العقوبات 225 كيانًا قانونيًا على أن تكون العقوبات سارية المفعول لمدة 10 سنوات.

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بقلم أ ش أ