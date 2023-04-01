الرئاسة الأوكرانية: نتوقع تبني الأمم المتحدة لقرار يدعو لمعاقبة روسيا

قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، اليوم السبت، إن أوكرانيا تتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى معاقبة روسيا على جريمة ما أسماه بالعدوان.

جاءت تصريحات «يرماك» خلال افتتاح معرض عقد بالقرب من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة تحرير منطقة بوتشا، من قبضة القوات الروسية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية.

وأشار مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، إلى أن المعرض مكرس لما وصفه بجرائم الاتحاد الروسي في أوكرانيا، ويجري افتتاحه قبل أن تنظر الأمم المتحدة في قرار إنشاء محكمة دولية تعاقب روسيا.

وينظم المعرض المتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية بدعم من مكتب رئيس أوكرانيا.

ويجري عرض أكثر من 1000 معروض جرى جمعها خلال البعثات الميدانية إلى الأراضي التي جرى استرجاعها من القوات الروسية.