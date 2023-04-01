مصرع ربة منزل غرقا أثناء غسيل الملابس في ترعة بكفر الشيخ

لقيت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها غرقاً، أثناء قيامها بغسيل الملابس بإحدى الترع، ليجرى نقلها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، يفيد بغرق ربة منزل تبلغ من العمر 23 عاماً، نتيجة غرقها أثناء غسيل الملابس على شاطئ ترعة إحدى قرى المركز، لتنزلق قدمها وتغرق في الترعة، ويتمكن أهالي القرية من انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى.

غسيل الملابس على شاطئ ترعة القرية

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة سيدي سالم إلى المستشفى وتبيّن أن المتوفاة، ربة منزل، وتُقيم بدائرة المركز، ليتم سؤال زوجها، وكذلك شقيقها، قرروا أنه حال قيام المتوفاة بغسيل الملابس على شاطئ ترعة القرية انزلقت قدمها وسقطت في الترعة ليجري بعد ذلك انتشالها من قبل أهالي القرية، ويجري نقلها إلى المستشفى، ولم يتهموا أحداً وكذلك لم يشتبهوا بوجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وبانتداب مفتش الصحة بمركز سيدي سالم، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها تبين أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة، ليحرر بذلك محضر رقم 1101 إداري مركز شرطة سيدي سالم لسنة 2023.