مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10.. يسرا تصل منزل الجدة سوسو

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، بذهاب الدكتورة سميحة «يسرا» إلى منزل الجدة سوسو لإعلامها بوفاة ابنها جلال الذي توفي في كندا، وبدء العمل على استلام ميراثها منه.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10 بطولة يسرا

استكملت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، بمحاولة فتح يسرا منزل الجدة سوسو، لتتفاجأ بجارتها تخبرها بأن سوسو ليست بالمنزل، وعليها أن تجد البواب «مرصفاوي» لكي يعلمها بمكانها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10 إخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، يعرف أكرم أن يسرا لديها ميراث فيطلب منها أن يتقاسم معها جزءا من الميراث نتيجة إرهاقه في مشاويرها.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، كل من شيماء سيف، بيومي فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.