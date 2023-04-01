محافظ شمال سيناء يعلن إقامة سباق للهجن بمدينة العريش 26 أبريل

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إقامة سباق للهجن، بمضمار الهجن «بالكيلو 17 غرب مدينة العريش»، في 26 من شهر أبريل الجاري ولمدة يومين، بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومي.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، سلامة عيد، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، مهدي سالم، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس الإدارة، أيمن عبد العزيز، مدير عام نادي الجن الرياضي، وعدد من القيادات التنفيذية، على تضافر جميع الجهات لنجاح السباق.

وأضاف المحافظ، أن سباق الهجن يأتي ضمن احتفال المحافظة بالعيد القومي، حيث سيقام بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتًا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق، موضحا أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء.

رفع كفاءة مضمار الهجن

ووجه المحافظ برفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي، بجانب تجريد الطريق المؤدي للنادي وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، مع ترشيد استهلاك الطاقة طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء، وتوفير مولد كهرباء احتياطي، بالإضافة الي توفير سيارة مياه بصفة دائمة، وتوفير بنرات إعلانية عن السباق بطول طريق «العريش/القنطرة شرق».

تخصيص أتوبيسات بالمجان

أعلن محافظ شمال سيناء عن تخصيص عدد من الاتوبيسات من المحافظة بالمجان، لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش الي مضمار نادي الهجن.

وشدد المحافظ، على توفير نقطة طبية مزودة بطبيب وطاقم تمريض، وتواجد سيارة اسعاف بصفة دائمة، بجانب تطبيق الإجراءات البيطرية لمنع انتقال عدوى الحيوانات إلى محافظة شمال سيناء، ومسح بيطري للجمال المشاركة في السباق التنشيطي.

وأشار سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، إلى أن سباق الهجن سيعمل على الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، بجانب الرواج الاقتصادي للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب، معلنًا عن تبرع قبيلة الترابين ببوابة انطلاق حديثة لصالح سباق الهجن.

وأعلن مهدي سالم، رئيس لجنة الحكام، عن مشاركة عدد من المحافظات المصرية في مهرجان الهجن، مؤكدًا على أن المهرجان يتضمن عدة أشواط علي مدار يومين، بجانب عقد مسابقة «مزايين الهجن»، وتعني اختيار أجمل الهجن ضمن فعاليات المهرجان.