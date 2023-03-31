فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن أحوال الطقس في شمال سيناء

أعلنت الهيئة العامة الاقتصادية بقناة السويس فتح ميناء العريش البحري بعد إغلاقه ليومين لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت الهيئة الاقتصادية في بيان لها أنه تم اليوم، فتح ميناء العريش البحري بعد توقف الرياح وتحسن أحوال الطقس، موضحة أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية والصيد وإعادة الحياة لطبيعتها في الميناء.

إغلاق ميناء العريش

وكانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قد أغلقت ميناء العريش البحري الأربعاء الماضي، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

استقرار حالة الطقس وهدوء الرياح

فيما شهدت محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة استقرار حالة الطقس وهدوء الرياح وسطوع شمس النهار، وذلك بعد أمطار خفيفة تعرضت لها المنطقة أوقات الفجر.

وأكد المرصد المناخي بديوان عام مجلس مدينة العريش في بيان له أن درجات الحرارة سجلت للعظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

أمطار خفيفة فجرا

أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له اليوم، أن الأمطار التي تساقطت أوقات الفجر كانت خفيفة، وغير مؤثرة، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي بالمحافظة

وأوضح البيان أن هناك استعدادات كاملة لمواجهة أي تطورات، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات بالمحافظة.