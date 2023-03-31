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أمطار بين خفيفة ومتوسطة تتساقط على مدن وقرى شمال سيناء

كتب:

حسين ابراهيم
04:26 ص | الجمعة 31 مارس 2023
تساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بشمال سيناء

تساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بشمال سيناء

تساقطت أمطار بين خفيفة ومتوسطة، قبل قليل، على قرى ومدن شمال سيناء، بعد انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر الغيوم بسماء المنطقة لليوم الثاني، على مناطق مدن وقرى المحافظة، التي شهدت تقلبات مناخية، وأجواء شتوية على جميع الأنحاء.

وأكد المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن تقلبات مناخية مستمرة على جميع المناطق منذ فجر الأربعاء حتى أوقات المساء من السبت المقبل، أسفرت عن سقوط أمطار قبيل الفجر بلحظات. 

المرصد المناخي يحذر

وحذر المرصد المناخي من تخفيف الملابس أو ترك النوافذ مفتوحة أوقات الليل، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بشكل غير متوقع.

وأعلن المرصد، أن درجات الحرارة سجلت فجر اليوم الجمعة 16 درجة مئوية، منخفضة عن أمس 4 درجات مئوية.

استعدادات مكثفة لمواجهة الأمطار

فيما أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له، أن المجلس على أتم الاستعدادات لجميع الاحتمالات، موضحا أنه تم تطهير وتنظيف بيارات الصرف الصحي الخاصة بتصريف الأمطار، وأن قسم الطوارئ بالمجلس لم يتلقى أي استغاثات أو مشكلات بسبب أحوال الطقس حتى الآن.

ومن جهة أخرى، يستمر ميناء البحري في الإغلاق لليوم الثالث على التوالي، بسبب أحوال الطقس، حيث أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في بيان مسبق لها، أنه سيتم فتح الميناء حال تحسن الأحوال المناخية بالمحافظة.

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بقلم حسين ابراهيم