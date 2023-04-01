استمرار رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة الإشغالات بضواحي بورسعيد 

تابعت هالة أحمد أبو العز رئيس حي الضواحي اليوم، استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والجمع المنزلي للقمامة بعدد من مناطق وشوارع حي الضواحي، في إطار متابعتها الميدانية لجهود تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

حيث قامت المعدات التابعة للحى برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات وكنس الرمال والأتربة بمناطق نفيسة القديمة والأمين الجديد.

إعادة الانضباط إلى الشوارع

وأكدت رئيس حي الضواحي على استمرار متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط إلى كافه مناطق وشوارع الحي وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة مرور السيارات والمشاة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

رفع كفاءة طريق الشاحنات

كما أعلنت هالة أبو العز أنها اليوم سير العمل في تطوير ورفع كفاءة طريق الشاحنات بالضواحي ضمن الخطوات التنفيذية للبدء في تطوير منطقة القابوطي بالكامل لتقديم خدمات على أعلى مستوى لقاطني هذه المنطقة والارتقاء بمستوى معيشتهم تماشيا مع التنمية الغير مسبوقة التي تجري على أرض بورسعيد في كافة الاتجاهات، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء بالتعاون مع حي الضواحي.