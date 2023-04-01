سائحة أوكرانية تُوزع تمر وعصير على الصائمين بشوارع الغردقة (صور)

عشقت مرجريتا السائحة الأوكرانية الغردقة وأهلها، وتشاركهم الأفراح والمناسبات والاجتماعية والوطنية، حتى أجواء شهر رمضان أقدمت على توزيع تمر وعصير وقت الإفطار على الصائمين بشوارع الغردقة والمارة وسائقي السيارات وتتبادل معهم التهاني والتبريكات بالشهر الكريم.

سائحة أوكرانية توزع عصير للصائمين

تقول «مرجريتا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تعشق الغردقة وتحب مصر وأهلها فهي تعيش في المدينة منذ سنوات وتزوجت من مصري يدعي عماد الأدغم فاكتسبت العادات والتقاليد.

تشارك «مرجريتا» المصريين الأعياد والمناسبات الاجتماعية، وتنتظر شهر رمضان المبارك من كل عام لتعيش أجواء وروحانيات عطرة وتشعر بسعادة وهي تحضر لزوجها الإفطار وقت المغرب.

وأشارت «مرجريتا»، إلى أنها تحرص على توزيع التمر والعصير على الصائمين بشوارع الغردقة في شهر رمضان وتشعر بسعادة غامرة وهي تفعل ذلك مؤكدة أن مصر وطنها الثاني.

سائحة أوكرانية تعشق مصر

أوضح عماد الأدغم زوج مرجريتا، أن زوجته تحب الغردقة والمشاركة في المناسبات الاجتماعية وتعلمت عادات وتقاليد الشعب المصري.

وعن توزيع عصائر للصائمين وقت الإفطار، أوضح «الأدغم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه فكرتها وحرصت على تنفيذها والتقاط الصور التذكارية في كل الأماكن السياحية ونشرها على السوشيال ميديا والمواقع العالمية لتوجه رسالة للعالم بأن مصر بلد جميلة وآمنة.

وأضاف أن زوجته تحب لقب العائلة المصرية «مرجريتا الأدغم» فهي تحب كل ما هو مصري.