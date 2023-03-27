الفانوس الطائر يفاجئ سياح الغردقة على الشواطىء.. «هابي رمضان»

شهدت شواطيء الغردقة احتفالا بشهر رمضان المبارك من نوع خاص، حيث فاجئ لاعب الفلاي بورد الشهير مجدي عبد الغني رواد الفنادق والمنتجعات السياحية من السياح المصريين والأجانب على الشواطئ، وهو يحمل فانوس رمضان، مرتديا جلبابا بلديا، حيث طار في السماء وتفاعل الجميع على أنغام أغاني رمضان، وتبادل التهاني مع السياح الأجانب بعبارة «هابي رمضان».

فانوس طائر على شواطئ الغردقة

وذكر مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاى بورد في مصر والعالم، لـ«الوطن»، أن الاحتفالات بشهر رمضان المبارك تستمر طوال الشهر الكريم دون انقطاع، لافتا إلى أن فكرة ارتداء جلباب بلدي وهو يحمل فانوس رمضان في الهواء من خلال لعبة الفلاى بورد الشهيرة جاءت كنوع من الفرحة بشهر رمضان.

وأشار «عبدالغني» إلى مشاركة السياح المصريين والأجانب على شواطئ الغردقة فرحة رمضان، وتبادل التهاني بعبارة «هابي رمضان»، فضلا عن ترديد أغاني رمضان الشهيرة.

سياح الغردقة يشاركون في احتفالات شهر رمضان

ومن جانبه، كشف محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، حرص الفنادق والمنتجعات السياحية على المشاركة في احتفالات الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة، كنوع من المشاركة المجتمعية والترفيه عن النزلاء والعاملين بالقطاع السياحي، وتوصيل رسالة إلى العالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.

وذكر الخبير التسويقي لـ«الوطن»، أن السائح الأجنبي شغوف دائما بمعرفة عادات وتقاليد الشعب المصري، من نابع حبه لمصر والمصريين.