«سمكري» يحول سيارته لفانوس رمضان وعمل زفة في شوارع الغردقة «صور»

يحمل شهر رمضان روحانيات وذكرى عطرة، ويشهد احتفالات الصائمين بالشهر المبارك ويجمع الناس على الفرحة، وفي مدينة الغردقة احتفل «رشاد» الذي يعمل سمكري سيارات بليالي شهر رمضان مع الأطفال والجيران وأهالي مدينة الغردقة بتحويل سيارته إلى فانوس رمضان وعمل زفة في شوارع الغردقة بمشاركة المواطنين الذين شاركوه الفرحة على أنغام أغاني رمضان والتقاط الصور التذكارية بجوار العربية الفانوس في سعادة غامرة.

زفة في شوارع الغردقة

رشاد عبد الحكيم في الأربعين من عمره يعمل في سمكري سيارات، فرحته بليالي شهر رمضان جعلته يحول سيارته الملاكي إلى فانوس رمضان وقام بتزيين السيارة بزينة رمضان يطوف بها شوارع الغردقة ليلا، يشاركه الأطفال الفرحة وعدد من المواطنين الزفة بسياراتهم مرددين أغاني رمضان.

تحويل سيارة إلى فانوس رمضان

يقول رشاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يحرص على الاحتفال بشهر رمضان من كل عام، وفكرة تحويل سيارته إلى فانوس رمضان جاءت تعبيرا بفرحته بشهر الكرم وإدخال البهجة والسرور على الأطفال والجيران في الشارع الذي يقطنه.

وأوضح أن عمله في ورشة سمكرة ودوكو سيارات سهلت من تنفيذ الفكرة واستعان بحداد لعمل شاسيه الفانوس وتعديل جسم السيارة ثم إضافة زينة رمضان وأنوار على السيارة وعلم مصر، مؤكدا سعادته بفرحة الأطفال والتقاط الصور التذكارية مع سيارته.