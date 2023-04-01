شقيقة زعيم كوريا الشمالية: رغبة زيلينسكي في الحصول على أسلحة نووية مخاطرة بمستقبل بلاده

دخلت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، على خط الأزمة الروسية الأوكرانية، محذرة كييف من مخاطر حصولها على سلاح نووي.

وقالت كيم يو يونغ، إن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يخاطر بمستقبل بلاده بسبب رغبته في الحصول على أسلحة نووية.

كما رأت أنه مخطئ في اعتقاده أن المظلة النووية الأمريكية يمكن أن تحمي أوكرانيا من روسيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

علاقات جيدة بين موسكو وبيونج يانج

وتجمع بيونغ يانغ وموسكو حاليا علاقة جيدة؛ إذ تعاني كل منهما من عقوبات غربية خانقة لأسباب مختلفة.

واتهمت واشنطن الداعم الأول لكييف، روسيا بالسعي للتوسط في صفقة جديدة مع كوريا الشمالية لشراء أسلحة إضافية مقابل الغذاء، وذلك في إطار الجهود الرامية لدعم هجومها المستمر على الأراضي الأوكرانية.