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مدير مستشفيات قصر العيني: نعالج 2 مليون طفل سنويا بمستشفى أبو الريش

كتب:

أحمد أبوضيف
08:15 م | السبت 01 أبريل 2023
الدكتور حسام صلاح

الدكتور حسام صلاح

أكد الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، أن التجهيزات التي جرى إضافتها بمستشفيات أبو الريش للأطفال متوافقة مع أحدث المعايير العالمية في التصميمات وجرى دراستها لوضع مسارات المرضى المترددين على العيادات؛ إذ تمت مراعاة وضع الأكواد الدولية في البناء، وكذا أكواد الرعاية الصحية والالتزام بالتحول الرقمي في المنظومة الصحية، وأنها ستكون من أوائل القطاعات التي تستحدث فيها هذه المنظومة والخاصة بقطاع العيادات الخارجية.

عدد المترددين على المستشفى سنويا 

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، في تصريحات خاصة للوطن، أن مستشفى الأطفال بجامعة القاهرة يبلغ إجمالي المرضى المترددين عليه 2 مليون مريض سنويا، والمحجوزين نحو 27006 مرضى سنويا، مضيفا أن المترددين على العيادات الخارجية 13205 سنويا.

تطلعات بمضاعفة الأعداد بالعيادات الخارجية 

وأكد أنه من المتوقع أن تزيد نسب حجم المستشفى الحالي عن 50% كمرحلة أولى، ونتطلع أن نضاعف الأعداد بالعيادات الخارجية.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.