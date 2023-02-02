سيارة تدهس شابا أثناء قيادة دراجته الهوائية بشارع قصر العيني

لقي شاب مصرعه دهسا، أسفل عجلات سيارة «ميكروباص»، بشارع قصر العيني، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وصول شاب جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة، ادعاء إصابته في حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «م.س»، 19 عامًا، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسور في جميع أنحاء الجسم، كما تبين إصابته بنزيف خارجي وتهشم في عظام الجمجمة.

التحريات: سقط أمام السيارة

وكشفت التحريات بأنه أثناء قيادة المجني عليه دراجته الهوائية في شارع قصر العيني سقط أمام سيارة ميكروباص ولم يستطع قائدها التحكم في السيارة فدهسه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة والتحفظ على سيارته تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.