مدير قصر العيني: نستهدف فتح عيادات مسائية لعلاج المرضى في أبو الريش

أكد الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفىات جامعة القاهرة قصر العيني، أن مستشفيات أبو الريش للأطفال من الصروح الكبيرة المتميزة التي تلبي مطالب جميع المرضى، موضحًا أن المستشفى يخدم كل القطاعات الطبية والعلاجية التابعة لقصر العيني.

افتتاح العيادات العلاجية بمستشفى ابو الريش

وأضاف صلاح، خلال إلقاء كلمته في حفل افتتاح العيادات العلاجية بمستشفى أبو الريش الياباني، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، و الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنّ مستشفيات قصر العيني تزيد الطاقة الاستعابية بها عن 4500 سرير، مضيفًا أنّ العمل على تطوير كافة القطاعات العلاجية يسير بصورة كبيرة في المؤسسات العلاجية التابعة لجامعة القاهرة.

وأشار إلى أنّ من المتوقع أن تزيد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بنسبة 30%، وأنّ من المخطط أن يتم افتتاح عيادات مسائية بالمستشفيات الجامعية في أبو الريش.

مستشفيات أبو الريش من الصروح المتميزة

وقالت الدكتورة منال المصري، عميد طب قصر العيني، إن مستشفيات أبو الريش من الصروح المتميزة والمجهزة بأحدث التخصصات العلاجية وفقًا للكود الطبي العالمي، خاصة وأنه يستقبل الأطفال من كل محافظات مصر، إلى جانب المساهمة في القضاء على ظاهرة قوائم الانتظار.