منى زكي تصور مسلسل تحت الوصاية في الإسكندرية.. 3 أماكن محور القصة (صور)

5 أيام على بدء عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي وهو المسلسل المكون من 15 حلقة ويعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وتدور أحداث عدة منه في مدينة الإسكندرية، التي ظهرت في برومو العمل بأكثر من لقطة، كما أنه تم تصوير مشاهد عدة في الإسكندرية منذ شهر، وتم استئناف باقي المشاهد منذ يومين.

وتستعرض «الوطن» أبرز 3 أماكن شهدت تصوير مشاهد من مسلسل تحت الوصاية وذلك قبل عرضه على القنوات الفضائية بأيام.

منى زكي في مجمع محاكم الإسكندرية

تواجدت منى زكي في مجمع محاكم الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، مرتدية الزي الأبيض الخاص بالمحبوسين على ذمة القضايا، أثناء تصوير عدد من مشاهد مسلسل تحت الوصاية ، ومعها 4 سيدات آخريات يرتدين ملابس السجن البيضاء، وتم تصوير المشاهد من أمام مجمع محاكم الإسكندرية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية، بمنطقة المنشية وسط المدينة على كورنيش البحر.

محطة مصر أبرز مشاهد مسلسل تحت الوصاية

وعن المشاهد السابقة التي عرضت في البرومو، فتتصدر محطة مصر بالإسكندرية أبرز أماكن تصوير مسلسل تحت الوصاية حيث تدور بها عدد من مشاهد البحث، وانتقال البطلة التي من المفترض أنها أم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش مع زوجها الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط.

منطقة بحري في الإسكندرية

ونظراً لأن عمل زوج منى زكي داخل مسلسل تحت الوصاية، يتمثل في الصيد، فإن منطقة بحري وصناعة المراكب بها تتصدر مشاهد التصوير وتتجلى أكثر من مرة في برومو العرض.