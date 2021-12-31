مصدر كنسي يوضح حقيقة ظهور السيدة العذراء في ليلة رأس السنة: شائعات (صور)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن ظهور السيدة العذراء في مدينة طما بمحافظة سوهاج، بالتزامن مع ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

ولم يصدر بيان رسمي من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حول ما تداولتها الصفحات التي زعمت صورا لما قيل أنه ظهور للسيدة مريم العذراء قبل أيام من احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية والاعتقاد المسيحي.

عدم الانسياق وراء أي بيانات بخصوص ظهور العذراء

ونفى مصدر كنسي رسمي، ما أشيع حول هذا الأمر، في تصريحات لـ«الوطن»، مجددا تأكيد الكنيسة للأقباط بعدم «الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخصوص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء بأي شكل من الأشكال»، مشيرة إلى أنَّ الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصي الحقائق بالمجمع المقدس، أعلى هيئة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ورغم أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سجلت خلال السنوات الماضية العديد من الظهورات التي قيل إنَّها للسيدة مريم العذراء، وهي ظهورات معترف بها كنسيًا، وأبرزها ظهور العذراء على قباب الكنيسة التي تحمل اسمها بمنطقة الزيتون في القاهرة، إلا أنها لم تعترف بالكثير مما تداوله الأقباط عن ظهورا للسيدة العذراء أو ظهور ما أطلق عليه «حمام نوراني».

وكان آخر تلك المزاعم في أغسطس الماضي، حينما أعلن القس أثناسيوس رزق، كاهن كنيسة البابا شنودة الثالث بزهور 15 مايو، في بيان رسمي، رصد ظهور ما أطلق عليه «حمام روحاني» في سماء منطقة «زرايب 15 مايو» بالقاهرة، والتي تسمى حاليًا بـ«زهور مايو»، خلال صلوات «نهضة العذراء» التي تُقام بالتزامن مع صيام السيدة العذراء مريم، إلا أن إيبارشية حلوان برئاسة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، التي تتبع لها كنيسة 15 مايو، أصدرت بيانًا، كذبت فيه ما تردد.