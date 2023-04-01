مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10.. يسرا تتصالح مع «عنبة»

شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، تصالح الفنانة يسرا التي تجسد دور الدكتورة سميحة مع «بويكا»، الفنان مصطفى عنبة، وذلك بعد دخولها مشاجرة هي وأولادها مع عنبة وأصدقاؤه في الشارع، وعلى إثرها أبلغ «أكرم» الشرطة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10 بطولة يسرا

كما شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، تحقيق الضابط حسام مع الثنائي في قسم قصر النيل، ومع أن الاثنين نفوا أن هناك مشاجرة بينهما، هددهما الضابط، بحبس «أكرم» كونه قدم بلاغا كاذبا وأزعج السلطات.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، شهد اعتذار يسرا لعنبة وتأكيدها على احترامها له.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10 اخراج عمرو صلاح

شهدت الحلقة العاشرة العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة «سميحة» فور عودتهم من كندا، وتجسد دور «سميحة» الفنانة يسرا، وأبناءها «سماح» وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد، و«سامح» و يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا ومايان السيد وإخراج عمرو صلاح.