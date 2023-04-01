ملخص الحلقة 10 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تتشاجر مع عنبة

ملخص الحلقة 10 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، كانت أبرزها مشاجرة الدكتورة سميحة «يسرا» مع بويكا «عنبة» ورجاله في الشارع، وحاول أولاد يسرا مساعدتها بالتحديد سماح وسامح «مايان السيد وآدم الشرقاوي».

ملخص الحلقة 10 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

أبرز ما ميز ملخص الحلقة 10 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، استغاثة أكرم «محمد ثروت» وزوجته فوقية «شيماء سيف» بالضابط حسام من أجل إنقاذ الدكتورة سميحة من الخناقة.

وشهد ملخص الحلقة 10 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بلاغ الفنان علاء مرسي الذي أخذ شقة الدكتورة سميحة، للضابط حسام «محمد اوتاكا» الذي يحاول أخذ المعلومات والتحري عن الدكتورة سميحة.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، كل من شيماء سيف، بيومي فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.