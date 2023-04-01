الرئيس السيسي: حالنا مطمئن رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القتال الذي حدث في سيناء لا يقل عن أي قتال قامت به مصر في معاركها السابقة، لافتا إلى أن ما حدث في سيناء لا يقل عن ماحدث في أكتوبر، «اللى عمل كده وحقق الإنجاز هما المصريين والأسر اللى قدمت أولادها من ضباط وجنود للدفاع عن الوطن، ودم أبنائنا هو ما حقق ذلك».

وأوضح الرئيس السيسي، أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة تمر في العالم ولها تأثير علينا، ولكن الحمد لله حالنا مطمئن ومتماسكين، وان شاء الله هنعبرها زي ماعبرنا أزمات كتير، وهتبقى الأزمات دي تاريخ نتكلم عنه، «احنا بنشتغل ونجتهد وربنا مطلع علينا وهنتجاوز الأزمة الاقتصادية، ومفيش مشكلة مالهاش حل غير إننا نبقى مستعدين إننا نتعامل بشكل علمي مدروس ومستعدين للتضحية».

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة، وتمنياتنا بانتهاء الأزمة الروسية في العام الماضي ولكنها امتدت وربما تمتد لأكثر من ذلك، ولكننا نطمئن الجميع أننا نسير في طريق جيد لاستيعاب ضغط الأزمة، «لنا شكل جديد ومختلف وتكريم آخر يليق بما تم خلال العشر سنوات الماضية».

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمركزات أمنية في شرق القناة والمشاركة في الإفطار مع الجنود ومشايخ قبائل سيناء.