الرئيس السيسي: هنشتغل في مشروعات تعود بالخير على أهالي سيناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أؤكد ألتزامي وعهدي مع أهالينا الموجودين هنا هنقوم ونبذل ونشتغل أكتر وأكتر في مشروعات تعود على الخير على الناس كلها، هنا أمر مختلف خالص عن السنين اللي فاتت، واحنا شغالين وهنشتغل أكتر بنعمل وهنعمل أكتر، بنتحرك وهنتحرك أكتر، فيه إنفاق من الدولة وهيبقى فيه إنفاق أكتر، لأن دة أمر مطلوب إننا نشتغل عليه».

وأضاف الرئيس السيسي: «تلاحمنا مع بعضنا، أنا بتكلم هنا لمواطنينا في سيناء، سواء الشمال أو الجنوب أو الوسط، احنا تلاحمنا يزيد عن كدة، وتلاحمنا مع أجهزة الدولة، وأنا مش عاوز أقول الجيش أو الشرطة لكن كل أجهزة الدولة، ودة دور نعمله بشكل مشترك».

وتابع: «قيادات الجيش مع الشرطة مع قيادات شيوخ القبائل واحنا عارفين الأعراف دي، واحنا بنقدرها وبندعمها وهندعمها أكتر، لأن دة امر مهم جدا جدا، وكانت اللقاءات مع شيوخ القبائل كان لها تأثير إيجابي لحاجات كتير حتى لو كانت مشاكل أحيانا بتبقى صعبة لكن كان شيوخ القبائل من خلال أعرافهم وقيم العادات تباعتهم اللي احنا بنشجعها وهنشجعها أكتر».