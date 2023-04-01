«الشباب والرياضة» بأسيوط تواصل المشاركة في تنظيم الإفطار الجماعي

واصل فريق متطوعي مراكز شباب مصر بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط تنظيم الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان الكريم المقام بالتنسيق مع بنك الطعام ومديرية الأوقاف بالمحافظة بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط .

بنك الطعام المصري

وقال الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط في تصريحات له إنه في ظل خيمة رمضانية عامرة بالبهجة والسرور ينظم فريق مراكز شباب مصر بأسيوط بالتعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ولجنة زكاة شرف الدين التابعة لبنك ناصر الاجتماعي وبنك الطعام المصري إفطار جماعي لعدد 700 فرد من الأعمار و الفئات المختلفة بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط .

طوال شهر رمضان الكريم

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط أن ذلك يأتي في ظل التعاون المشترك و المستمر بين مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ومديرية الأوقاف بأسيوط وكان ذلك بحضور الشيخ ناصر المشرف على لجنة زكاة شرف الدين علي أن يستمر الإفطار الجماعي طوال شهر رمضان الكريم بتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط والشيخ الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومديرية الشباب والرياضة.