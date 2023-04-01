الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وشبورة مائية 

يشهد طقس الإسكندرية غدًا ارتفاع درجات الحرارة عما كان عليه الوضع اليوم ما يجعله طقسا شتويا مميزا، يعيقه فقط الشبورة المائية التي تتكاثر على الطرق، بعد انقضاء الموجة الباردة وسقوط الأمطار التي ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 25 والصغرى 14، مع عودة الأمواج بشكلها الطبيعي بمقدار من 1.5 متر وهو أمر معتدل بحسب وصفهم.

ظواهر طقس الإسكندرية غدا

وحذرت الأرصاد الجوية من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية غدا أبرزها نشاط الرياح بمعدل 38 كيلو متر في الساعة وهي التي تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، التي تتمثل صعوبتها في الشعور ببرودة أكثر بالتحديد في الساعات الليلية ما يتطلب من المواطنين عدم الانخداع بطقس الصباح، وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.

علاوة على ذلك تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية سقوط الأمطار الخفيفة إن سقطت، فلن تؤثر على حركة المواطنين.

المصايف تدعو المواطنين للإفطار على شواطئ الإسكندرية

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، كافة المواطنين بضرورة استغلال الطقس الشتوي الرائع غدا، بحسب وصفهم، حيث يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لهذا وجهوا الدعوة للجميع لزيارة الشواطئ والاستمتاع بالطقس الرائع بالتحديد وقت الإفطار.