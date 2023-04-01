مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 10.. أيتن عامر ترتبط بجوني

بدأت الحلقة 10من مسلسل الكبير أوي7، والتي تذاع على قناة on يوميا عقب أذان المغرب مباشرة، باعتذار جوني لـ«شروق كلنا سوا»، التي تقوم بدورها الفنانة آيتن عامر.

أيتن عامر ترتبط بجوني

بعد تعارف جوني بشروق كلنا سوا، اعتذر جوني عن هجومه عليها بعد ان اكتشف أنها إنسانة جيدة، ليبدا إعجابة بها ويذهب إلى منزلها بباقة ورد، ويكتشف أنها من مستوى اجتماعي ضعيف حتى شكلها مختلف عن الشكل الذي قابلته به في الكافيه، وتقترح عليه شروق أن يتم خطبتهما لزياده التفاعل والمشاهدات والمقابل المادي يكون بالمناصفة بينهما ويوافق جوني على الخطبة، ويصطحبها معه إلى المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي ،هشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.