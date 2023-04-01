مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 10.. هل يلتقي أحمد مكي مع البلوجر شروق كلنا سوا؟

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 7 للفنان أحمد مكي، الذي يعرض علي قناة on عقب أذان المغرب.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي

وتطرق الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7 إلى حياة البلوجر والسعي وراء التريند مع بث محتوي غير هادف، وكان للفنانة آيتن عامر ظهور خاص إذ جسدت دور البلوجر شروق كلنا سوا، وانتقدها جوني في بث مباشر، لترد عليه بأنها تريد مقابلته فهل ستتم هذه المقابلة في أحداث الحلقة 10؟ التي تعرض اليوم الساعة 6:15 عقب أذان المغرب.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 يضم بجانب أحمد مكي، عددا من نجوم الكوميديا الذين نجحوا في المسلسل خلال المواسم السابقة وأبرزهم: بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.